Atatürk Üniversitesi\'nden Ödüllü Araştırma

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen "Travmada Multidisipliner Yaklaşım" Öğrenci Kongresi'nde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Tıp Fakültesi öğrencileri Ahmet Kağan İslam ve Mert Yüksel, beyin ölümü değerlendirmesine yönelik geliştirdikleri "DADA İndeksi" çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenciler travma alanındaki bilimsel çalışmalarını sundu. Kongrede jüri karşısına çıkan Atatürk Üniversitesi öğrencileri, kafa travmaları üzerine hazırladıkları araştırmayla dikkat çekti. Atatürk Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın danışmanlığında yürütülen çalışma, kongrede en başarılı proje seçilerek birincilik ödülünü kazandı.

Beyin ölümü değerlendirmesine yeni yaklaşım

Araştırmada, beyin ölümü değerlendirmelerinde kullanılan mevcut yöntemlere alternatif olarak geliştirilen "DADA İndeksi" ele alındı. Çalışmada yalnızca göz bebeği çapına dayalı değerlendirmeler değil, göz bebeği ile gözün renkli kısmı arasındaki oranın da incelendiği belirtildi. Bu yöntemin bazı vakalarda mevcut yaklaşımlardan farklı sonuçlar ortaya koyabildiği ifade edildi. Çalışmanın bilimsel sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mert Yüksel, tıbbın sürekli gelişen bir alan olduğunu belirterek, beyin ölümü değerlendirmelerinde kullanılan bazı kriterleri yeniden ele almak istediklerini söyledi. Yüksel, araştırmada göz bebeğinin ışığa verdiği tepkinin yanı sıra, göz bebeği ile gözün renkli kısmı arasındaki ilişkiyi de değerlendirdiklerini kaydetti.

Kongrede elde edilen başarının kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Ahmet Kağan İslam ise ulusal bir kongrede birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İslam, süreçte destek veren üniversiteye, hocalarına ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, çocukluk hayali olan sinirbilim araştırmaları ve beyin cerrahisi alanında ilerleme yolunda bu başarının önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Ulusal kongrede ödüle layık görülen çalışma, daha sonra Atatürk Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla yeniden sunuldu.

Araştırmanın ilerleyen süreçte geliştirilerek farklı bilimsel çalışmalarla desteklenmesi hedefleniyor. - ERZURUM