Avrupa'da Ölümcül Sıcaklık Uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'nın önümüzdeki haftalarda "daha ölümcül sıcaklar" yaşayabileceği konusunda uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlantik üzerinde oluşan yeni bir sıcak hava dalgasıyla birlikte Avrupa'nın önümüzdeki haftalarda "daha ölümcül sıcaklar" yaşayabileceği konusunda uyardı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, 41 ülkenin temsilcileri ile acil durum görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son dönemde yaşanan sıcaklıklardan çıkarılan dersler ve yaşanacak ölümcül sıcaklara yönelik hazırlıklar ele alındı. Kluge yaptığı açıklamada, sıcaklıklara karşı sağlık eylem planları olan ülkelerin Haziran ayındaki sıcak hava dalgası sırasında daha hızlı tepki verdiğini ve nüfuslarını daha iyi koruduğunu belirtti. Kluge DSÖ'nün Avrupa üye devletlerinin yarısından azının böyle bir plana sahip olduğunu belirerek bakım evlerinde yaşayanlara, evsizlere ve sosyal olarak izole edilmiş yaşlılara Avrupa genelinde hala tutarlı bir şekilde ulaşılamadığını söyledi. Kluge, "Şimdi iki cephede çalışmamız gerekiyor. Bir sonraki sıcak hava dalgası gelmeden önce son haftalarda başarısızlıkları düzeltmek ve sadece aşırı sıcağa tepki veren değil, aynı zamanda ona hazır olan sağlık sistemleri kurmak" dedi.

20-28 Haziran tarihleri arasındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da kaydedilen en şiddetli sıcak hava dalgası olduğunu, enerji üretiminde aksamalara, altyapıda hasara ve sağlık sistemlerinde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söyleyen uzmanlar, gelecek günlerde Portekiz ve İspanya'nın güneyinde sıcaklıkların 43 dereceye kadar yükselebileceğini kaydetti. Fransa, Hollanda ve Belçika'da bin 700 fazla ölüm kaydedildiğini hatırlatan yetkililer, bu sayıların ön veriler olduğunu ifade ederek artabileceği uyarısında bulundu. - CENEVRE