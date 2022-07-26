Avusturya'da Kovid-19 bulaşanlara uygulanan karantina 1 Ağustos'ta kaldırılacak - Son Dakika
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Avusturya'da Kovid-19 bulaşanlara uygulanan karantina 1 Ağustos'ta kaldırılacak

26.07.2022 22:16
Avusturya'da Kovid-19 bulaşanlara uygulanan karantina 1 Ağustos'ta kaldırılacak

Avusturya'da 1 Ağustos'tan itibaren Kovid-19 testi pozitif çıkan ve kendini hasta hissetmeyen kişiler karantinaya girmeyecek.

Avusturya'da 1 Ağustos'tan itibaren Kovid-19 testi pozitif çıkan ve kendini hasta hissetmeyen kişiler karantinaya girmeyecek.

Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, basına yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren belirli koşullar altında karantinanın ülke genelinde uygulanmayacağını duyurdu.

Rauch, salgınla mücadelede yeni döneme girildiğini belirterek, 2020'ye oranla daha farklı bir durum olduğunu, artık neyle mücadele edildiğinin bilindiğini ve virüse karşı gerekli donanıma sahip olunduğunu savundu.

Virüs bulaşmış ancak kendini iyi hisseden kişilere yönelik karantina uygulanmayacağını kaydeden Rauch, bununla beraber bu kişilerin hastane, yaşlı bakım merkezleri gibi sağlık kurumlarının yanı sıra eğitim merkezlerine girmelerine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Günlük vaka sayılarının artış gösterdiği bir süreçte hükümetin aldığı bu karara, özellikle ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) sert tepki gösterdi. Başta Viyana olmak üzere SPÖ tarafından yönetilen eyaletler, federal hükümeti sert şekilde eleştirdi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da son 24 saatte 9 bin 213 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 4 milyon 705 bin 111'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 19 bin 24'e çıktı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avusturya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Avusturya'da Kovid-19 bulaşanlara uygulanan karantina 1 Ağustos'ta kaldırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'da Kovid-19 bulaşanlara uygulanan karantina 1 Ağustos'ta kaldırılacak - Son Dakika
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