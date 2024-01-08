Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde Yeni Kemoterapi Ünitesi Açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yeni kemoterapi ünitesinin açılışı yapıldı.

Hastanenin eski acil bölümüne yapılan kemoterapi ünitesinin açılışı, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı ve hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil tarafından gerçekleştirildi.

Rektör Kent, gazetecilere, kemoterapi ünitesini 65 yatağa çıkardıklarını söyledi.

Kapasiteyi yüzde 90'ın üzerinde artırdıklarını vurgulayan Kent, "Erişkin kemik ilik nakli bölümünde 4 koltuktan 10 koltuk haline getirdik. Çocuk ilik naklini bir ay sonra aktif hale getireceğiz. Gelecek yıl kemoterapi ve radyoterapi bölümlerini aktif hale getireceğiz. Böylece onkoloji bölümümüz tam kapasiteyle çalışmış olacak." dedi.

Son dönemde sağlık alanlarında ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Kent, bu alandaki çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.