Aydın\'da 3 Günlük Bebek Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde annesini emerken nefessiz kalan 3 günlük erkek bebek, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan yeni evli çiftin üç gün önce dünyaya gelen bebekleri, annesini emerken nefessiz kaldı.
İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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