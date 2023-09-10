Aydın'da 3 Günlük Bebek Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Aydın'da 3 Günlük Bebek Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti

Aydın\'da 3 Günlük Bebek Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 10.09.2023 14:36

Aydın'ın Çine ilçesinde annesini emerken nefessiz kalan 3 günlük erkek bebek, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastaneye gönderildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde annesini emerken nefessiz kalan 3 günlük erkek bebek, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan yeni evli çiftin üç gün önce dünyaya gelen bebekleri, annesini emerken nefessiz kaldı.

İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Aydın'da 3 Günlük Bebek Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 3 Günlük Bebek Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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