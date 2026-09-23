Aydın\'da kamu hastanelerinin yöneticileri doluluk ve hekim verilerini ele aldı

Aydın'da kamu hastanelerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda verilen hizmetler değerlendirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunumla başlayan toplantıda Aydın'da hizmet veren kamu hastanelerinin personel durumu, uzman hekim sayıları, servis ve yoğun bakım doluluk oranları, muayene ve acil muayene sayıları, ameliyat sayıları, sezaryen ve primer sezaryen oranları, anjiyografi verileri, görüntüleme ve diyaliz hizmetleri, özellikli sağlık hizmetleri ile Hastane Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) istatistikleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca kamu hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin genel işleyişi, mevcut hizmet kapasitesi ve hizmet sunum süreçleri değerlendirilerek, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.