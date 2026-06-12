Aydın'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

Aydın\'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor
12.06.2026 17:02
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Zeki Ümit Karasaban, Aydın'da Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık İstasyonu protokolünü imzaladı.

Aydınlı hayırsever Zeki Ümit Karasaban tarafından yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için hazırlanan protokol Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un ev sahipliğinde imzalandı.

Aydın'da hayırsever Zeki Ümit Karasaban'ın katkılarıyla yapılacak olan "Serpil Karasaban Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un himayesinde hayırsever Zeki Ümit Karasaban ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapım protokolü imzalandı.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, mülkiyeti Hazine'ye ait ve imar planında "Sağlık Tesisi Alanı" olarak ayrılan taşınmaz üzerine inşa edilmesi planlanan sağlık tesisinin, merhume Serpil Karasaban'ın adını yaşatmak amacıyla "Serpil Karasaban Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" adıyla hizmet vermesi planlanıyor.

İmzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek yatırım ile bölgede artan nüfus ve yükselen sağlık hizmeti talebine cevap verilmesi amaçlanırken, merkez sayesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca kurulacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi sağlanacak.

Vali Dr. Osman Varol, sağlık yatırımının yapımını üstlenen hayırsever Zeki Ümit Karasaban'a teşekkür ederek, yatırımın Aydın'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aydın'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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