Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, Aydın Şehir Hastanesi\'nde kalite denetimi yaptı

Aydın Şehir Hastanesi'nde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Tesisi Değerlendirme Ekibi tarafından sağlık hizmetlerinin kalite standartları doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme ve denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sürecinde hastanenin hizmet sunumunun niteliği, hasta ve çalışan güvenliği, birimlerin işleyişi ve kalite standartlarına uyum başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin farklı aşamaları değerlendirildi. Gerçekleştirilen bu değerlendirme kaliteyi sürekli geliştiren, güvenli ve etkin sağlık hizmeti anlayışının güçlendirilmesine katkı sunacağı belirtilirken, Aydın Şehir Hastanesi olarak sağlık hizmetlerinde kaliteyi, güvenliği ve sürekli gelişimi merkeze alan anlayışla çalışmaların devam edeceği ifade edildi.