Aydın Karacasu'da Afrodisias'ın sütunlu yollarında sağlıklı yaşam için yürüdüler - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da Afrodisias'ın sütunlu yollarında sağlıklı yaşam için yürüdüler

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Aydın Karacasu\'da Afrodisias\'ın sütunlu yollarında sağlıklı yaşam için yürüdüler
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Afrodisias Antik Kenti'nde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kaymakam İsmail Battal'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar ve gençler, 'Aydın'da hareket var' pankartlarıyla sağlıklı yaşam için yürüdü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Afrodisias Antik Kenti'nde bir araya gelen vatandaşlar ve gençler, 'Aydın'da hareket var' pankartlarıyla sağlıklı yaşam için yürüdü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Tarihi Afrodisias Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinlikte, hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine dikkat çekilirken, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine vurgu yapıldı. Etkinliğe Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, eşi Ebru Battal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, başkan yardımcıları Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve Dr. Elif Yalçın'ın yanı sıra kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Afrodisias'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, antik kentin sütunlu yolları arasında yürüyerek fiziksel aktiviteye dikkat çekti. Etkinlikte, düzenli hareketin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin önemi vurgulanırken, toplumda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İHA
KaracasuEtkinlikKültürSağlıkDünyaAydınYaşamSon Dakika

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