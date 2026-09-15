Aydın Şehir Hastanesi başhekimi acil servisi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi başhekimi acil servisi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi

Aydın Şehir Hastanesi başhekimi acil servisi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi
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Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, hastane yöneticileriyle birlikte acil servisi ziyaret ederek nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarının çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette triyaj, muayene ve müdahale alanlarını inceleyen Özbahçıvan, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbahçıvan, hastane yöneticileri ile birlikte Acil Serviste görev yapan nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanları ziyaret ederek, çalışmaları dğerlendirdi.

Acil Servisin triyaj, muayene ve müdahale alanları, gözlem alanları ile diğer çalışma birimlerini ziyaret eden Başhekim Özbahçıvan, sunulan sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde değerlendirdi.

Görevi başındaki sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek sunulan acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Başhekim Özbahçıvan tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. Özbahçıvan, ziyaret sırasında ayrıca Acil Serviste tedavi gören hastalarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aydın Şehir Hastanesi başhekimi acil servisi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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