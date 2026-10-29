Aydın Şehir Hastanesi Gebe Okulu eğitimine bu kez baba adayları da katıldı - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi Gebe Okulu eğitimine bu kez baba adayları da katıldı

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Aydın Şehir Hastanesi Gebe Okulu eğitimine bu kez baba adayları da katıldı
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Aydın Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Gebe Okulu eğitimlerine anne adaylarının yanı sıra baba adayları da katıldı. Doğum sürecinde rahatlama teknikleri, nefes egzersizleri ve bebek bakımının anlatıldığı eğitimde Ekim ayı 2. grup katılımcılarına belgeleri verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen Gebe Okulu'nda eğitimler sürerken, bu kez eğitimlere baba adayları da katıldı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Gebe Okulu eğitimi bu kez farklı bir heyecana sahne oldu. Eğitim programına anne adaylarının yanı sıra baba adayları da dahil edildi. Yoğun ilgi gören eğitim, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Eğitimde, doğum sürecinde uygulanabilecek rahatlama teknikleri, masaj uygulamaları, nefes egzersizleri gibi pratik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca doğum sonrası dönemde annenin ve bebeğin desteklenmesi, bebek bakımı, anne sütü ve emzirmenin önemi gibi konular da kapsamlı şekilde ele alındı. Gebe Okulu Ekim ayı 2. grup eğitimlerini tamamlayan anne ve baba adaylarına katılım belgeleri takdim edildi.

Konu ile ilgili Aydın Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Gebelikten doğuma, doğum sonrası süreçten bebek bakımına uzanan bu özel yolculukta, anne ve baba adaylarının bilgiyle güçlenmelerini, eş desteğinin önemini kavramalarını ve doğuma birlikte hazırlanmalarını hedefleyen eğitimlerimiz tamamlandı. Bilinçli ebeveynlik, güçlü aile bağları ve sağlıklı bir başlangıç için Gebe Okulumuzda aile odaklı eğitimlerimize devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiEğitimSağlıkBebekAydınSon Dakika

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