Babasının İzinden Giden Doktor: 'Bayrağı Aynı Hassasiyetle Devam Ettirmeye Çalışacağım' - Son Dakika
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Sağlık

Babasının İzinden Giden Doktor: 'Bayrağı Aynı Hassasiyetle Devam Ettirmeye Çalışacağım'

Babasının İzinden Giden Doktor: \'Bayrağı Aynı Hassasiyetle Devam Ettirmeye Çalışacağım\'

RİZE'de 8 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. Talip Korkmaz'ın oğlu Muhammed Onur Korkmaz (26), babasının izinden giderek doktor oldu.

04.01.2025 11:25  Güncelleme: 11:30
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RİZE'de 8 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. Talip Korkmaz'ın oğlu Muhammed Onur Korkmaz (26), babasının izinden giderek doktor oldu. Mesleğe ilk adımı atan Korkmaz, babasının adı verilen Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı. Babasının fotoğraflarının yer aldığı odada hastalarını muayene eden Korkmaz, "Hekim olma yolunu bana açan kişi, rahmetli babamdı. Ondan aldığımı bayrağı inşallah aynı hassasiyetle devam ettirmeye çalışacağım" dedi.

Rize'de 1995 yılında hekimliğe başlayan Dr. Talip Korkmaz, 18 Ocak 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 22 yıllık hekimlik kariyerinde çok sayıda insanın hayatında iz bırakan Korkmaz'ın adı önce yaşadığı Gülbahar Mahallesi'ndeki sokakta, ardından son görev yeri olan Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşatılmaya başlandı. Doktor babasının izinden gitmek isteyen Muhammed Onur Korkmaz da kazandığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Muhammed Onur Korkmaz, hekim olarak babasının adını taşıyan Dr. Talip Korkmaz 11 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı. Hekimlik mesleğine ilk adımı atan Korkmaz, babasının fotoğraflarının yer aldığı odasında hastalarını muayene ediyor.

'KENDİSİ BANA BEYAZ ÖNLÜĞÜ GİYDİRMİŞTİ'

Babasını izinden gideceğin söyleyen Dr. Muhammed Onur Korkmaz, "Hekim olma yolunu bana açan kişi, rahmetli babamdı. O hekim olmasaydı, ben de hekim olmayı düşünmezdim. Bulunduğumuz sağlık ocağında kendisi bana beyaz önlüğü giydirmişti. Tıp fakültelerinde her öğrenciye bir beyaz önlük giyme töreni yapılır, benim törenim ise fakülteye başlamadan önce burada, babam tarafından yapılmıştı. 2017 yılında, fakülteye başlamadan maalesef babamı kaybettik. Fakülteyi okurken onun tecrübelerinden faydalanamadım. Ama burada rahmetli babamın en yakın dostu olan Köksal hocamla birlikte çalışıyoruz. Rahmetli babam Talip Korkmaz, Okçular Tepesi'ni bekleyen bir Alperen edasıyla görevini burada sürdürdü. Ben de ondan aldığım bayrağı inşallah aynı hassasiyetle devam ettirmeye çalışacağım" dedi.

'TIP FAKÜLTESİ KAZANDIĞINI BABASI GÖREMEDİ'

Dr. Talip Korkmaz'ın yakın arkadaşı Dr. Özkan Öztanç da "Talip bey ile 2009'da Gülbahar Aile Sağlık Merkezi'nde başladık. 18 Ocak 2017 yılından Talip abi kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. Oğlu Onur bey mezun oldu. Bizimle çalışmak istediğini söyledi, bundan çok mutlu olduk. Talip abinin emanet ettiği bayrağı oğluna teslim etmek, bizim için çok büyük gurur. Onur bey ile Aile Sağlı Merkezimiz 4 birimle hizmet vermeye başladı. Onur beyi çocukluğunda itibaren tanıyorum. Onur bey ortaokulda okurken, öğle araları ve ders çıkışlarında gelirdi. Onur'un büyüyüp, doktor olacağı aklımızın ucundan geçmiyordu. Rahmetli Talip abi de Onur beyin doktor olmasını çok istiyordu. Talip bey vefat ettikten sonra Onur bey tıp fakültesini kazandı ama maalesef Talip abi bunu göremedi" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Talip Korkmaz, Kalp Krizi, Sağlık, Rize, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Babasının İzinden Giden Doktor: 'Bayrağı Aynı Hassasiyetle Devam Ettirmeye Çalışacağım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasının İzinden Giden Doktor: 'Bayrağı Aynı Hassasiyetle Devam Ettirmeye Çalışacağım' - Son Dakika
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