Bacak Şişmesi Ciddi Belirti

Sağlık

Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, bacak şişmesinin vücuttaki sıvı birikmesinin bir belirtisi olduğunu ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Okay Abacı, bacak şişmesinin (ödem) ağrı, kızarıklık, ısınma, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıktığını aktararak, ciddi sağlık sorunlarının oluşmaması için erken müdahalenin çok önemli olduğuna işaret etti.

Şişlik tüm gün geçmiyor ve birden fazla bölgeye yayılıyorsa kalp, böbrek veya damarlara baktırılması gerektiğine dikkati çeken Abacı, vücuttaki kanın düzgün bir şekilde dolaşamaması ve kalbin vücuda yeterli kan pompalayamaması sonucunda kalp yetmezliğine yol açtığı bilgisini paylaştı.

Abacı, kalbin pompalama işlevi bozulduğunda, vücutta sıvı birikimi (ödem), nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünü kaydederek, "Kalp yetmezliği genellikle yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp krizi, kalp kapak hastalıkları ve aşırı alkol tüketimi gibi etkenlerle gelişir. Ödem sadece kalp yetmezliğinden kaynaklanmaz, birçok farklı hastalık ödemin nedenleri arasında yer alabilir." ifadelerini kullandı.

Kalp yetmezliği dışında böbrek ve karaciğer hastalıkları, damar tıkanıklıkları, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların yan etkilerinin de ödem yapabileceğini vurgulayan Abacı, "Ancak kalp yetmezliği, ödemin en yaygın nedenlerinden." açıklamasını yaptı.

Abacı, erken teşhis ve uygun tedavi yöntemi ile hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılabildiğini anlatarak, "Semptomlar kontrol altına alınıp yaşam kalitesi artırılabilir. Ancak, kalp yetmezliği genellikle kronik bir durumdur ve tedavi genellikle semptomları yönetmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra bazı vakalarda kalp nakli veya ileri tedavi yöntemleri gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalp yetmezliğinde tedavi amacının kalbin yükünü azaltarak vücuttaki sıvı birikimini engellemek olduğunu belirten Abacı, sıvı atıcı ilaçlar kullanılması, yaşam tarzında değişiklilere gidilmesi, sıvı alımının kısıtlanması, tuz tüketiminin azaltılması ve düzenli egzersiz yapılması önerilerinde bulundu.