Bafra'da UMKE Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sağlık

Bafra'da UMKE Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, muhtemel afet senaryolarına hazırlık amacıyla 143 UMKE personelinin katılımıyla geniş çaplı tatbikat yapıldı. Tatbikatta deprem sonrası medikal kurtarma, acil müdahale ve yangın gibi senaryolar uygulandı.

09.04.2025 17:06
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UMKE bölge tatbikatı gerçeğini aratmadı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde, muhtemel afet senaryolarına hazırlık amacıyla geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, 5. Bölge UMKE ekiplerinin katılımıyla Çetinkaya mevkiindeki eski hastane inşaatında yapıldı.

Tatbikatta Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen toplam 143 UMKE personeli ile 37 araç görev aldı. Ayrıca Kızılay ve Bafra Belediyesi ekiplerinin yanı sıra, 102 dış kurum personeli ve gönüllülerle birlikte yaklaşık 260 personel aktif olarak tatbikata katıldı. Tatbikatta; deprem sonrası medikal kurtarma hizmetleri, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi kurulumu, yaralı ve personel sevki, acil müdahale ünitesi işletimi, yangın ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) müdahale uygulamaları gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu Ladik depremine dayandı

Senaryo gereği Ladik merkezli meydana gelen depremin ardından Bafra'da hasar gören hastane binasında yaşanan olaylar canlandırıldı. Tahliye sırasında patoloji laboratuvarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri kimyasal ölçümler gerçekleştirdi. Tahliyesi yapılan yaralılar kurulan Acil Müdahale Ünitelerinde tedavi altına alındı.

"Afetlere hazır olmak zorundayız"

Tatbikatı yerinde takip eden Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, yapılan çalışmaları başarılı bulduklarını belirterek, "Afet ülkesiyiz, hazır olmak zorundayız. Tatbikat sonrası eksiklikleri değerlendirmek için masa başı toplantılarımız olacak. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Eğitim kalitesi, gerçekliğe ne kadar yakınsa o kadar etkili olur" dedi.

"Ekiplerin yeterliliği test edildi"

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ise tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Her yıl düzenli olarak bölge tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bu yılki tatbikatı Bafra ilçemizde yaptık. Deprem, yangın, kimyasal sızıntı gibi çok yönlü bir senaryo uygulandı. Amaç, ekiplerimizin afet ve acil durumlara hazırlığını test etmekti" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ardından ekipler için değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bafra'da UMKE Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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