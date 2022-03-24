Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular - Son Dakika
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Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular

24.03.2022 22:05

Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular Kırşehir'de, Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu 'Madde ve Teknoloji' bağımlılığına dikkat çekmek için müzikle 'bağımlılıktan kurtul' çağrısı yaptı.

Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu 'Madde ve Teknoloji' bağımlılığına dikkat çekmek için müzikle 'bağımlılıktan kurtul' çağrısı yaptı.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grup, şehirde yer alan müzik duraklarında çağrıda bulundu. Gençler, insanlara bağımlılıktan nasıl kurtulacaklarını anlattı. Sağlık Çalışma Grubu öğrencilerinin çağrısı Kırşehirliler tarafından ilgi ile karşılanırken belediye, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Sağlık Müdürlüğü de yapılan çalışmayı destekledi. uyuşturucu ve uyarıcı madde, teknoloji, sigara gibi bağımlılıkların insana verdiği zararların anlatıldığı etkinlik ile toplumsal farkındalık oluşturularak bağımlılıklara karşı aile desteğinin de önemine dikkat çekiliyor.

Koronavirüs ile bağımlıklar artış gösterdi

Halkta bağımlılıkla mücadelede dikkat çekmek için UNESCO şehri Kırşehir'de, müzikli etkinlik düzenlediklerini ifade eden Fatma Nur Göker, "Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubuyla birlikte bağımlılıkta mücadeleyle birlikte halkın dikkatini çekmek istiyoruz. Koronovirüs sürecinden geçtik, hepimiz evlerde idik. Bu süreçte insanların psikolojisinde çok etkilendi. İnternet, sinara, alkol bağımlılığı da artış gösterdi. Bizde bağımlılıklara dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Dilara Özcan adlı öğrenci ise bağımlıklar karşısında müzikle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Bağımlılıklar anlatımı için merhum Neşet Ertaş'ın memleketinde müzikle çağrının uygun olduğunu düşündüklerini aktara Ayşenur Tekelci ise bağımlılık ve kurtulma yolları anlatımının müzikle daha dikkat çekici hale geldiğini belirtti. İbrahim Kaya adlı vatandaş, gençlerin müzikle bağımlık karşısında dikkat çekme çabasını doğru bulduğunu ifade etti.

İl genelinde Kırşehir Valiliğinin de desteklediği programlarla; insanların bağımlılıklardan kurtulabilmesinin temel ödev olduğu ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle de insanların gelişimlere açık hale geldiği vurgusu yapılıyor. Öte yandan bilgilendirme yapan gençler ve vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar da oluştu.

Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular
Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular
Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular

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Kent Konseyi, Kırşehir, Yeşilay, Müzik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular - Son Dakika


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