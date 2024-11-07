Bağışıklık için sarımsak ve soğan şart! - Son Dakika
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Sağlık

Bağışıklık için sarımsak ve soğan şart!

Diyetisyen Güneş, bağışıklığı güçlendirmek için sarımsak ve soğanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

07.11.2024 20:52
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Diyetisyen Güneş: "Sarımsak ve soğanı sofralardan eksik etmeyin"

ZONGULDAK - Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sarımsak ve soğanı sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Zonguldak'ta diyetisyen Gizem Güneş, nezle halsizlik ve yorgunluktan etkilenmemek için yapılması gerekenleri açıkladı. Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sarımsak ve soğanı sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini açıkladı. Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Havaların soğumasıyla birlikte bir çok kişide nezle halsizlik yorgunluk gibi belirtiler baş gösteriyor. Bu belirtilerin altında çoğu zaman dengesiz ve düzensiz beslenme mevsim değişikliği stres gibi faktörler yer alıyor. Bunlar gibi çevresel etmenlerden etkilenmemek için neler yapmalıyız. Nasıl beslenmeliyiz. Bunlardan bahsedeceğim. Bağışıklık sistemimizin zayıflamasıyla birlikte vücudumuz hastalıklara aşık hale geliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler nelerdir derseniz öncelikle kış aylarında sarımsak ve soğanı soframızdan eksik etmiyoruz. Bunun dışında gene baharatlardan zencefil zerdeçal gibi baharatları yemekleri çorbalarımıza salatalarımıza ekleyerek soframızda bulunduralım. C vitamini içeren turunçgiller portakal, mandalina gibi bunlarında önemi olan saati. Saatlerinde tüketilmesi önemli. Sabah saatlerinde tükettiğimiz portakal mandalina greyfurt gibi turunçgillerle bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Onun dışında karaciğer dostu kış sebzelerinden bahsedelim. Lahana, pırasa, karnabahar gibi karaciğer dostu kış sebzeleri. Bunlarında sofralarımıza ekleyelim"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bağışıklık için sarımsak ve soğan şart! - Son Dakika

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