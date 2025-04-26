Bağışıklık Sistemi Ruh Halini Etkiliyor

YENİ bir araştırma, bağışıklık sisteminin insanların ruh halini etkilediğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, bağışıklık sistemi ile beyin arasındaki doğrudan bağlantıya dair önemli bulgular elde etti. Yapılan iki ayrı çalışmada, iltihaplanma sırasında salınan 'sitokin' adlı bağışıklık moleküllerinin ruh hali, kaygı ve sosyal davranışlar üzerinde etkili olabileceği bildirildi. Yeni bulgular, sitokinlerin beyinde hangi reseptörlere bağlandığını göstererek, bunun davranışsal sonuçlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden immünoloji doktoru Jun Huh, "Sitokin reseptörlerinin beyinde nerede ve nasıl çalıştığını belirleyerek, sinir ve bağışıklık sistemleri arasındaki karmaşık çapraz konuşmayı anlamaya başladık. Bu bilgiler, otizm ve anksiyete bozuklukları gibi hastalıklar için yeni tedavi yöntemlerine kapı aralayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte doğrudan beyin kimyasını değiştirmek yerine, bağışıklık sistemi üzerinden dolaylı şekilde ruh hali düzenlemesi yapabilecek yeni ilaçların geliştirilmesine olanak sağlayabileceğini vurguladı. Açıklamada, geleneksel tedavilerin aksine, bu yaklaşımın kan-beyin bariyerini aşmadan etki gösterebileceği de kaydedildi.