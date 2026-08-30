Bağışıklık Sorunu Olan Çocuk Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da sık tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle yoğun bakıma alınan 2,5 yaşındaki çocuk, Çocuk Alerji ve İmmünoloji uzmanlarının müdahalesi ve uygulanan koruyucu immünoterapi sayesinde hayata tutundu.

İscehisar'ın Çalışlar köyünde yaşayan Sümeyra ve Murat Çelik çifti, sık hastalanan çocuğunu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümüne götürdü.

Çocuğun geçmişinde tekrarlayan zatürre, kulak enfeksiyonu ve bronşiolit öyküsü bulunması üzerine yapılan detaylı tetkiklerde, bağışıklık değerlerinin sıfıra yakın olduğu saptandı.

Zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören minik hastaya acil intravenöz immünglobulin ve koruyucu antibiyotik tedavisi başlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Tutku Baylan, AA muhabirine, çocuğun bağışıklık değerlerini sıfıra yakın bulduklarını söyledi.

İvedilikle hastanın bağışıklık sistemini güçlendirecek müdahalede bulunduklarını anlatan Baylan, "Koruyucu antibiyotik tedavisine başladık. İleri ve hücresel düzeyde bağışıklık değerlerinin tetkikleri yapıldı. Şimdi hastamızı koruyucu tedavilerle izliyoruz. 3 haftada bir bağışıklığı yükseltecek tedavi veriyoruz. Hastanın bağışıklık değerlerini düzelttik ama altta yatan genetik nedenin bulunması önemli." diye konuştu.