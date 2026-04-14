Bahar Alerjileri İçin Erken Tanı Önemli

Güven Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İpek Türktaş, bahar ayının gelmesiyle başlayan polen alerjisi şikayetlerine ilişkin "Zamanında tanı ve uygun tedavi ile hem şikayetler kontrol altına alınabilir hem de ileride gelişebilecek komplikasyonların önüne geçilebilir" dedi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa canlanırken, çocuklarda alerjik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Özellikle polenlerin yoğunlaştığı dönemde ortaya çıkan şikayetlerin basit bir mevsimsel durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Güven Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İpek Türktaş, bahar alerjilerinin çocukluk çağında yaygın görülen, ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir sağlık sorunu olduğunu belirterek genetik yatkınlığı olan çocuklarda polenlere karşı alerjinin genellikle 3 - 4 yaşından itibaren gelişebildiğini ifade etti.

Alerjik hastalıkların uzun yıllar devam edebileceğine dikkati çeken Türktaş, "Bu durum sadece küçük yaşlarda ortaya çıkmaz, ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversite yıllarında da başlayabilir" diye konuştu.

Bahar alerjisinin en çok burun, üst solunum yolları ve gözleri etkilediğini belirten Türktaş, "Alerjik konjonktivit yani göz nezlesi ve alerjik rinit (saman nezlesi) en sık karşılaştığımız tablolardır" dedi.

Türktaş, polenlerle temas sonrası ortaya çıkan belirtileri sıralayarak, "Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık, burun akıntısı, kaşıntısı, art arda hapşırmalar ve burun tıkanıklığı en sık karşılaştığımız bulgular arasında yer alır" ifadelerini kullandı.

Belirtilerin mevsimsel olarak her sene tekrar ettiğini anlatan Türktaş, bulguların özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında artış gösterdiğini, tedavi edilmediğinde giderek şiddetlenebileceğini söyledi.

Türktaş, tedavi edilmeyen bahar alerjilerinin zamanla, gözlerde iltihaplı konjonktivit, orta kulakta sıvı birikmesi, kronik sinüzit, burunda polip gelişmesi gibi durumlara neden olabileceğini aktardı.

"Zamanında tanı ile şikayetler kontrol altına alınabilir"

Polen alerjisi olan bazı çocuklarda öksürük, balgam, bronşit gibi astım ataklarının da görülebileceğini dile getiren Türktaş, erken tanının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Türktaş, "Alerjik hastalıkların tanısında ilk adım şüphelenmektir. Ardından bir alerji merkezinde değerlendirme yapılarak doğru tanı konulmalı ve tedavi planlanmalıdır. Zamanında tanı ve uygun tedavi ile hem şikayetler kontrol altına alınabilir hem de ileride gelişebilecek komplikasyonların önüne geçilebilir" dedi. - ANKARA