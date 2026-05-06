Bahar Aylarında Polen Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahar Aylarında Polen Uyarısı

Bahar Aylarında Polen Uyarısı
06.05.2026 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar ile artan polenler, alerji belirtilerini tetikliyor; uzmanlardan önemli sağlık uyarıları.

Bahar aylarının etkisini göstermesiyle birlikte polen kaynaklı şikayetlerde artış yaşanırken, uzmanından önemli uyarılar geldi.

Bahar ayının gelmesi ile birlikte polen kaynaklı şikayetlerde artış yaşanıyor. Özellikle hapşırık, burun akıntısı, göz kaşıntısı gibi şikayetler soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Doktor Sinan Özdemir, bahar aylarında ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polen yoğunluğunun arttığını belirterek, "Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ağaçlar çiçek açıyor. Polen artışı oluyor bir de mevsim geçişleri var. Bununla alakalı üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz burun akıntısı, hapşırık veya halsizlik durumları olabiliyor" dedi.

"Mevsim geçişleri direnci düşürüyor"

Özdemir, ani hava değişimlerinin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Bunlar mevsimle beraber gelen bir şey. Vücut bir gün sıcak bir gün soğuk oluyor ve direnç düşüklüğü olabiliyor. Polenlere karşı kişinin alerji özgeçmişi olabiliyor. Eğer hastanın ateşi oluyorsa, bu ateş üç günden fazla sürüyorsa, burun akıntısına nefes darlığı eşlik ediyorsa en yakın acil servise kişi başvurmalı" ifadelerini kullandı.

Alerjisi olanlar ne yapmalı?

Polen alerjisi bulunan vatandaşların öncelikle aile hekimine başvurması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Polen alerjisi olanların acil servise başvurmasına gerek yok açıkçası. Genelde gözlerde yaşarma, burun akıntısı, aksırık gibi semptomlar oluşuyor. Kişiler kendileri de bildikleri için bu durumlarda aile hekimlerine giderlerse gerekli tedaviler uygulanacaktır" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bahar Aylarında Polen Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:15:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bahar Aylarında Polen Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.