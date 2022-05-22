Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak - Son Dakika
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Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak

22.05.2022 22:53
Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

Bakan Koca, Cenevre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'yle ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "75'inci Dünya Sağlık Asamblesi. Ülkemizi temsilen katıldığımız, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Asamble, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı. Bu yılki toplantının teması, 'Barış İçin Sağlık, Sağlık İçin Barış.' Yarınki genel kurulda bir konuşmamız olacak" dedi.


Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak
Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak
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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Türkiye, İsviçre, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak - Son Dakika


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