Son dakika haberleri! Rahatsızlanan bebek helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Rahatsızlanan bebek helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi

MERSİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de rahatsızlanan bebeğin helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilme anının görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de rahatsızlanan bir bebeğin helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, "Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi. Helikopter ambulans otobana indi, Mersin'den sevk edilen hasta için Nurdağı'nda yol artık açıktı. Bebeği kar engeline rağmen Adana Şehir Hastanemize nakleden arkadaşlarım, sağ olun. Sİzlere ne kadar saygı duyulsa azdır" ifadelerini kullandı.