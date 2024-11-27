Bakan Memişoğlu, Acil Tıp Teknisyenini Tebrik Etti

Sağlık

BAKAN MEMİŞOĞLU, ACİL TIP TEKNİSYENİNİ TEBRİK ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, DHA'nın 'Acil tıp teknisyeni, kazada yaralanan çocuğa kendi çorabını giydirdi' başlıklı haberi üzerine, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli acil tıp teknisyeni Aysel Göçer'i (32) telefonla arayarak, duyarlı davranışından dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

Ruken KADIOĞLU/ ANKARA,