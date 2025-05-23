Bakan Memişoğlu: Sağlık İçin Farkındalık Şart - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu: Sağlık İçin Farkındalık Şart

23.05.2025 11:50
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Sağlık Bakanı, toplumun sağlık alışkanlıklarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

1) SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 'ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIN KENDİ BEDENLERİNİ VE SAĞLIKLARINI KORUMAK'

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Toplumumuzun riskleri olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik, bağımlılık gibi maalesef bedenlerimiz, bedenimize zarar verecek alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Önceliğimiz insanların kendi bedenlerini ve sağlıklarını korumak; farkında olmalarını sağlamak. Bizler öncelikle bu kilo sorununu çözmemiz gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program ve ziyaret için bugün Kocaeli'ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu'na; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ile AK Parti ve MHP il yöneticileri eşlik etti. Ziyaretin ardından Kocaeli'ye özel sağlık yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, " Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği bir hastane. Kocaeli'de büyük emekler neticesinde hizmete sunuldu. Kocaeli'de bu yatırımlarımızı çok kısa zamanda yaparak, Kocaeli'nin altyapısını daha iyi hale getireceğiz. Bunun yanında hizmetler anlamında da Kocaeli, esasında sağlık kültürü olan, geçmişten beri iyi sağlık çalışanının ve ekibinin, ordusunun olduğu bir şehir. Kocaeli'nin hem altyapı olarak hem de özellikle temel sağlık hizmetleri olarak çok daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Sağlık Bakanlığı olarak Kocaeli'ye ayrı bakıyoruz. Pozitif ayrımcılık ile Kocaeli'yi destekleyeceğiz. Çünkü Kocaeli, geçmişte depremi yaşamış; İstanbul'a da destek verebilecek sanayi şehri, sağlık kültürü olan bir şehir. Özellikle yatırımları bir an önce insanların hizmetine sunup, çok daha iyi sağlık hizmetine vereceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMUN DA BİZE YARDIM ETMESİ GEREKİYOR'

Bakan Memişoğlu, "Özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var; insanlara hastalandığı zaman, her zaman hizmet sunacağız; hizmet vereceğiz ama özellikle biz, insanların hastalanmamasını istiyoruz. Sağlıklı kalmasını istiyoruz. O nedenle toplumumuzun riskleri olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik, bağımlılık gibi maalesef bedenlerimiz, bedenimize zarar verecek alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Farkındalık olsun diye özellikle kiloyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz insanların kendi bedenlerini ve sağlıklarını korumak; farkında olmalarını sağlamak. Bizler öncelikle bu kilo sorununu çözmemiz gerekiyor. Çünkü toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa bunun hep beraber üstesine gelmemiz gerek. Biz sağlıkçılar elimizden geleni yapıyoruz ama toplumun da bize yardım etmesi, katılması gerekiyor. Farkında olması ve bu kendi bedenini koruyacak alışkanlık kazanması gerekiyor. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Çünkü biz 'Sağlıklı Türkiye' diyoruz. 'Sağlıklı Türkiye' olmak için de bedenimize iyi bakmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu: Sağlık İçin Farkındalık Şart - Son Dakika

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