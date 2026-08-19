Sağlık Bakanı: Yılda 1 Milyar Sağlık Hizmeti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz." dedi.

400 yataklı Nizip Devlet Hastanesinin açılışında konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'de sağlık alanında çığır açtıklarını söyledi.

Ülkede son 25 yılda sağlık alanında birçok yenilik yaptıklarını ifade eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık alanında tarihi bir gelişime imza attık. Hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Sağlık altyapımızı modern ve son teknoloji cihazlarla donattık. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. Yapımını tamamladığımız 27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle aziz milletimize hizmet ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yeni sağlık yatırımlarımıza da hızla devam ediyoruz."

Şehir hastanelerine ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, "Toplam 16 bin yataklı 13 şehir hastanemizin inşaatları birer birer yükseliyor. Buna ilave olarak 7 şehir hastanemizin ise proje çalışmaları sürmektedir. İnşa süreçleri tamamlandığında ülkemiz, 24 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak." şeklinde konuştu.

Sağlık alanında mevzuat altyapısını güçlendirdiklerini anlatan Memişoğlu, "2012'den bugüne 4,5 milyon vatandaşımıza evde sağlık hizmetleri sunduk. Dünyanın en gelişmiş dijital sağlık altyapısına sahibiz. Son bir yılda 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın raporlarını hastaneye gitmeden elektronik ortamda yeniledik." dedi.

Nizip Devlet Hastanesi

Bakan Memişoğlu, açılışı yapılan hastaneye ilişkin ise "400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz, 125 poliklinik, 95 yoğun ve palyatif bakım yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesine kadar gelişmiş imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecektir." bilgisini paylaştı.

Diğer konuşmacılar

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Türkiye'nin sağlık alanında parmakla gösterilen bir ülke olduğunu dile getirerek, "250 yılda yapılamayacak çok önemli yatırımlar ve hizmetler yapıldı. Bunların hepsi milletimize olan inancımızdan kaynaklanıyor. O yüzden milletimiz de her zaman milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı, Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de "Bir süredir zaten büyük bir memnuniyet dönüşü aldığımız ve çok güzel hizmetler veren bu hastanenin bugün tüm işlemleri tamamlanmış olarak açılışını yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hastanenin çevresinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Açılışa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ile diğer ilgililer katıldı.