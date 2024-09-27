Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta İyi Yerlerde - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta İyi Yerlerde

Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta İyi Yerlerde

Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini değerlendirerek Yozgat'taki gelişmeleri aktardı.

27.09.2024 13:59
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sağlıkla ilgili hizmeti iyi sunan, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretimini, teknolojisini ve bilgisini de üretmek için çaba harcıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, Yozgat Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini değerlendirmek ve daha iyi hizmet sunmak için Yozgat'a geldiğini söyledi. Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği, şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık. Sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde ve daha da iyi olması için çabalıyoruz. Özellikle üniversite hastanemiz ve sağlık hizmetleri sunan şehir hastanemiz ile beraber burada sağlığı değerlendiriyoruz. Türkiye sağlıkla ilgili hizmeti iyi sunan, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretimini, teknolojisini ve bilgisini de üretmek için çaba harcıyoruz. Özellikle toplumumuza sağlığın kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını ve bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Malum ekim ve kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için hijyen kurallarına, kapalı alanlarda, eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık hizmetinde iyi yerlere gittiğini söyleyen Memişoğlu, "Türkiye sağlıkla ilgili iyi yerlere gidiyor. Ben özellikle, Yozgat'ın altyapısıyla, hizmetleriyle çok iyi yere geldiğini gördüm, bundan da memnuniyet duydum. Özellikle son 15-20 senedir Yozgat'ın gerçekten devlet yatırımı anlamında çok iyi işlere imza attığını ve bu konuda büyük bir gelişim içinde olduğunu görmekten de memnuniyet duydum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikle Türkiye çok daha iyi yerlere gelecektir. Yozgat bunun bir örneği. Bu konuda, bu başarıyı gösteren herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyaretin ardından Memişoğlu, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme toplantısına katıldı.

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta İyi Yerlerde - Son Dakika

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