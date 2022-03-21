Balıkesir'de hekim adayı öğrenciler, vatandaşları gönüllü muayene etti - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de hekim adayı öğrenciler, vatandaşları gönüllü muayene etti

21.03.2022 09:49
Balıkesir'de hekim adayı öğrenciler, vatandaşları gönüllü muayene etti

Balıkesir'de, üniversite tıp öğrencisi gönüllülerden oluşan "Genç Yeryüzü Doktorları", "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında vatandaşların beden kitle endeksi, şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptı, gözlerini muayene etti.

Balıkesir'de, üniversite tıp öğrencisi gönüllülerden oluşan "Genç Yeryüzü Doktorları", "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında vatandaşların beden kitle endeksi, şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptı, gözlerini muayene etti.

Balıkesir Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezinde sağlık taraması yaptı.

Öğrenciler, sağlıklı yaşama dair yürüttükleri etkinlikte beden kitle indeksi, göz taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kan şekeri ve tansiyon hakkında bilgilendirme yaparak, erken teşhisi mümkün olan rahatsızlıklar hakkında yönlendirmede bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Başkanı Rüveyda Uçar, yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında 11 gönüllüyle 100 kişiye çeşitli sağlık taramaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Etkinliğimiz genç hekim adaylarının deneyim kazanması, sağlık çalışanlarının yetişmesi ve kendilerini geliştirmesi açısından ülke genelinde de yapılması ile beraberlik duygusunu da katkıda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Dükkanın önünde duran çocuğa vurup çekip gitti! Şaşkına çeviren olay kamerada Dükkanın önünde duran çocuğa vurup çekip gitti! Şaşkına çeviren olay kamerada Down sendromu, çocuklarda göz sağlığını etkiliyor Down sendromu, çocuklarda göz sağlığını etkiliyor Doktorlar eğitim için söyledi... Büyükşehir - KAHEV iş birliğinde eğitime destek Doktorlar eğitim için söyledi... Büyükşehir - KAHEV iş birliğinde eğitime destek

Balıkesir Üniversitesi, Üniversite, alışveriş, Balıkesir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de hekim adayı öğrenciler, vatandaşları gönüllü muayene etti - Son Dakika


Son Dakika
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:23:20. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de hekim adayı öğrenciler, vatandaşları gönüllü muayene etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement