Balıkesir'de 'KAN'panya ile Dayanışma - Son Dakika
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Balıkesir'de 'KAN'panya ile Dayanışma

Balıkesir\'de \'KAN\'panya ile Dayanışma
18.06.2026 16:03
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Karesi Merkez Zafer İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyası, toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

Balıkesir'de toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri Karesi Merkez Zafer İlkokulu'nda yaşandı. Eğitimciler ve velilerden kan bağışı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle okul bünyesinde düzenlenen "Okulumda 'KAN'panya Var!" kan bağışı etkinliği, eğitim camiasını ve vatandaşları bir araya getirdi.

Anlamlı etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü de katılarak destek verdi. Okul yönetiminin, öğretmenlerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya, kan bağışının hayati önemine bir kez daha dikkat çekti.

İl Müdürü Kal'dan Gümüş Madalya yolunda 25. bağış

Kampanya kapsamında bizzat kan veren İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, bu anlamlı günde 25. kez kan bağışında bulunarak herkese örnek oldu. Bağış sonrası açıklamalarda bulunan Kal, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Kan bağışlamanın sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Müdür Kal, şunları kaydetti:

"Kan, kaynağı sadece insan olan ve yapay olarak üretilemeyen hayati bir sıvıdır. Bugün vereceğimiz bir ünite kan, yarın hiç tanımadığımız bir insanın, bir çocuğun ya da bir annenin hayatını kurtarabilir. 'Okulumda KANpanya Var' diyerek bu bilinci minik kalplere ve ailelerine aşılayan okulumuza, Kızılay'ımıza ve destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki kan bağışı, kurtarılan hayatlar demektir." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Balıkesir, Karesi, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de 'KAN'panya ile Dayanışma - Son Dakika

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