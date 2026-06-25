Balım Kedi 3D İmplantla Yürümeye Başladı - Son Dakika
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Balım Kedi 3D İmplantla Yürümeye Başladı

Balım Kedi 3D İmplantla Yürümeye Başladı
25.06.2026 11:24
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Kazadan sonra ampute olan Balım'a 3D yazıcıyla tasarlanan implant takıldı, yeniden aktif hayatına döndü.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi hekimleri, geçirdiği kaza sonrası arka patileri ampute edilen 'Balım' isimli kediye 3 boyutlu yazıcı desteğiyle özel tasarlanan implant sistemi uyguladı. Protez patilerle Balım yeniden yürümeye ve koşmaya başladı.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle arka iki patisi ampute edilen Balım, yaşadığı hareket kısıtlılığı ve şiddetli ağrı nedeniyle MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Balım için burada, üç boyutlu yazıcı destekli, kediye özel tasarlanan implant sistemi uygulandı.

'CİDDİ AĞRI YAŞIYORDU'

Operasyon gerçekleştiren MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Yusuf Şirin, Balım'ın kliniğe geldiğinde oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Şirin, "Balım, kliniğimize başvurduğunda geçirdiği kaza nedeniyle arka 2 patisi ampute edilmişti. Bu nedenle yürümekte güçlük çekiyor, hareket ettikçe de ciddi ağrı yaşıyordu. Hasta sahibiyle yaptığımız değerlendirmelerin ardından, yeni nesil bir teknoloji olan üç boyutlu yazıcı destekli kediye özel tasarlanan implant sistemini uygulamaya karar verdik" dedi.

'HOPLAYIP ZIPLAYABİLİYOR'

Şirin, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve iyileşme sürecinin beklentilerin üzerinde ilerlediğini anlattı. 2 aylık süreçte Balım'ın iyileşmesinin olumlu yönde ilerlediğini aktaran Şirin, "Şu anda herhangi bir problemimiz bulunmuyor. Balım artık rahatlıkla yürüyebiliyor, koşabiliyor, hoplayıp zıplayabiliyor ve yeniden sosyal hayatına kavuşmuş durumda. Bu operasyon ve uygulama, hem ülkemizde hem de dünyada oldukça yeni ve çok az örneği bulunan bir yöntem" diye konuştu.

'BALIM ARTIK ÇOK DAHA SAĞLIKLI'

Denizli'de oturan Balım'ın sahibi Ezgi Cansu Ekizalioğlu, Niğde'de yaşanan trafik kazasının ardından tedaviyi üstlenen arkadaşları aracılığıyla kediyi sahiplendiğini söyledi. Ekizalioğlu, "Aktif bir kemik enfeksiyonu vardı ve diğer patisine basarken ciddi ağrı yaşıyordu. Denizli'deki veteriner kliniğimizin yönlendirmesiyle Burdur'a geldik. Balım'a üç boyutlu implant uygulaması yapıldı. Balım artık çok daha sağlıklı ve mutlu olduğu, hareketlerinde hiçbir kısıtlılık yok. Çok aktif bir kedi. Koşuyor, oynuyor ve hayatına mutlu bir şekilde devam ediyor. Düzenli kontrollerimizi de sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Sağlık, kedi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Balım Kedi 3D İmplantla Yürümeye Başladı - Son Dakika

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