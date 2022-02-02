Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kadavra bağışçısı oldu - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine gönüllü kadavra bağışçısı olan kadın için tören yapıldı.

Programda, kadavra bağışçısı 77 yaşındaki Zehra Fidancı'ya teşekkür belgesini ve kimliğini Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir verdi.

Fidancı, törende yaptığı konuşmada, "Tıp Fakültesinde okumayı çok isterdim. Eşim, çocuklarımı ve torunlarımın rızasını alarak, kadavra bağışında bulunarak Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine destek vermek istedim." dedi.

Prof. Dr. Özdemir ise Türkiye'de kadavra bağışının yok denilecek kadar az olduğunu belirterek, "Üniversitemize de ilk kez böyle bir bağış yapıldı. Bunu çok önemsiyor ve Zehra Hanım'ı kutluyorum. Bu bağışların artmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nureddin Cengiz de kadavra bağışlarının, tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin pratik eğitiminde büyük kazanımlar sağladığını vurguladı.

Cengiz, şunları kaydetti:

"Kadavra, öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde vazgeçilmez bir eğitim materyali olmasının yanı sıra günümüzde yeni ameliyat teknikleri geliştirerek komplikasyonları minimuma indirmek için planlanan kadavra çalışmaları da oldukça önem kazanmıştır. Bütün bunların dışında teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi sonucunda cerrahi girişimlerde kullanılan endoskopik aletler rutine girmiştir. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde ve bunun yanında toplumumuza gelişmiş toplumlarda sunulan tedavi yöntemlerinden yararlanma imkanı sağlamak için de kadavra teminini çok önem taşımaktadır."???????