Üye Girişi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kadavra bağışçısı oldu - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kadavra bağışçısı oldu

02.02.2022 17:03
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kadavra bağışçısı oldu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine gönüllü kadavra bağışçısı olan kadın için tören yapıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine gönüllü kadavra bağışçısı olan kadın için tören yapıldı.

Programda, kadavra bağışçısı 77 yaşındaki Zehra Fidancı'ya teşekkür belgesini ve kimliğini Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir verdi.

Fidancı, törende yaptığı konuşmada, "Tıp Fakültesinde okumayı çok isterdim. Eşim, çocuklarımı ve torunlarımın rızasını alarak, kadavra bağışında bulunarak Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine destek vermek istedim." dedi.

Prof. Dr. Özdemir ise Türkiye'de kadavra bağışının yok denilecek kadar az olduğunu belirterek, "Üniversitemize de ilk kez böyle bir bağış yapıldı. Bunu çok önemsiyor ve Zehra Hanım'ı kutluyorum. Bu bağışların artmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nureddin Cengiz de kadavra bağışlarının, tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin pratik eğitiminde büyük kazanımlar sağladığını vurguladı.

Cengiz, şunları kaydetti:

"Kadavra, öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde vazgeçilmez bir eğitim materyali olmasının yanı sıra günümüzde yeni ameliyat teknikleri geliştirerek komplikasyonları minimuma indirmek için planlanan kadavra çalışmaları da oldukça önem kazanmıştır. Bütün bunların dışında teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi sonucunda cerrahi girişimlerde kullanılan endoskopik aletler rutine girmiştir. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde ve bunun yanında toplumumuza gelişmiş toplumlarda sunulan tedavi yöntemlerinden yararlanma imkanı sağlamak için de kadavra teminini çok önem taşımaktadır."???????

YORUMLAR
500

Tıp Fakültesi, Kadavra, Rektör, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kadavra bağışçısı oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kadavra bağışçısı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement