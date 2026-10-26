Başhekim Taş, Hasta Hakları Günü'nde Mengücek Gazi EAH'te hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Başhekim Taş, Hasta Hakları Günü'nde Mengücek Gazi EAH'te hastaları ziyaret etti

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Başhekim Taş, Hasta Hakları Günü\'nde Mengücek Gazi EAH\'te hastaları ziyaret etti
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Mengücek Gazi EAH'te 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla yataklı servis, poliklinik ve acil servisteki hastalar ziyaret edildi. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve yönetim geçmiş olsun diledi, Hasta Hakları Birimi broşür dağıttı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta ziyaretleri gerçekleştirilerek hasta hakları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve hastane yönetimi tarafından yataklı servisler, poliklinikler ve acil serviste tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ziyaretlerde, hasta haklarının korunması, hasta memnuniyetinin gözetilmesi ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında hastanenin Hasta Hakları Birimi tarafından hastalara bilgilendirici broşürler dağıtılarak hasta haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hastane yönetiminin, hasta haklarına saygılı, hasta memnuniyetini esas alan, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Başhekim Taş, Hasta Hakları Günü'nde Mengücek Gazi EAH'te hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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