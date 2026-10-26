Başhekim Taş, Hasta Hakları Günü\'nde Mengücek Gazi EAH\'te hastaları ziyaret etti

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta ziyaretleri gerçekleştirilerek hasta hakları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve hastane yönetimi tarafından yataklı servisler, poliklinikler ve acil serviste tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ziyaretlerde, hasta haklarının korunması, hasta memnuniyetinin gözetilmesi ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında hastanenin Hasta Hakları Birimi tarafından hastalara bilgilendirici broşürler dağıtılarak hasta haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hastane yönetiminin, hasta haklarına saygılı, hasta memnuniyetini esas alan, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.