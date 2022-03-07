Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli" - Son Dakika
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Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli"

07.03.2022 11:53

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli" Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: "Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli"

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erkan Sanmak, korona virüse karşı farklı açılardan antikor sağlanması için TURKOVAC tercih edilmeli tavsiyesinde bulundu.

Mardin'de aşılama çalışmaları hızla sürerken yaklaşık 1,5 aydır TURKOVAC aşılaması devam ediyor. Yerli ve milli aşı olması sebebiyle vatandaşlar, TURKOVAC aşısı olmayı tercih ediyor. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erkan Sanmak, korona virüse karşı farklı açılardan antikor sağlanması için TURKOVAC tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"Çok yüksek oranda TURKOVAC aşısı tercih edilmeye başlandı"

Mardin'de aşılama çalışmalarının son hızla devam ettiğini aktaran Dr. Sanmak, "Aşılama oranlarımız her geçen gün artmakta. BİONTECH ve TURKOVAC aşısı öncelikli olarak tercih edilmektedir. Şu an gayet iyi gitmektedir. TURKOVAC aşısı gelmeden önce birçok insan TURKOVAC aşısı gelince aşı olmak istiyordu. Geldiğinde de ilk dönemde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çok yüksek oranda TURKOVAC tercih edilmeye başlandı. İlk başlarda o kadar yoğun oldu ki sadece randevu değil, randevusuz hastalara da TURKOVAC aşısı yapmaya başladık. İnsanlar ilk başta yan etkilerinden dolayı tüm aşılara karşı önyargılıydı ama zaman geçtikçe aşı olan insan sayısı arttıkça bu önyargı kırıldı" dedi.

TURKOVAC'da dahil olmak üzere aşıların ciddi bir yan etkisi olmadığı görüldüğünü ifade eden Dr. Sanmak, "Bu önyargı kırılmaya başlandı. Mardin'de yaklaşık 1,5 aydır TURKOVAC'ı yapıyoruz. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görmedik. Olan yan etkiler çok hafif ya da yok denecek kadar az. Üstelik bilimsel açıdan farklı aşılar olmanın bir zararı olmadığı gösteriliyor. TURKOVAC aşısı tercih edilebilir. İnsanların tercihine yönelik her iki aşı da gayet güçlü" diye konuştu.

"Vücudumuz farklı aşıları tanırsa daha iyi bir antikor ve daha iyi koruyuculuk sağlayabilir"

TURKOVAC milli bir aşı olduğu için desteklediklerini kaydeden Başhekim Yardımcısı Dr. Sanmak, "Daha önce farklı aşı olmuş insanlar TURKOVAC aşısı olabilir. Bunun nedeni de virüsü farklı açılardan, farklı aşı teknikleri ile vücudumuz tanırsa "bu benim görüşüm" daha iyi bir antikor yanıtı ve daha iyi bir koruyuculuk sağlayabilir. Muhakkak aşı olun, aşı koruyucudur. Yoğun bakım servisi ihtiyacını azaltıyor. Pandemiyi yenmenin ve Kovid'e karşı en güçlü silah şu an aşıdır" şeklinde konuştu.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli
Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli
Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TURKOVAC, Mardin, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sanmak: 'Covid-19'a karşı farklı aşılarla daha iyi bir antikor için TURKOVAC tercih edilmeli' - Son Dakika


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