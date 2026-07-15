Başkan Bozkurt, TÜGVA\'da gençlerle buluştu

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, TÜGVA Darende Temsilciliği'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Programda gençlerin fikir, hedef ve gelecek vizyonlarını dinleyen Bozkurt, eğitimden sosyal yaşama, gönüllülük faaliyetlerinden kişisel gelişime kadar birçok konuda istişarelerde bulundu.

TÜGVA Darende Temsilciliği'nde gerçekleştirilen buluşmada gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Alican Bozkurt, geleceğin teminatı olan gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ortak hedefleri olduğunu belirtti.

Gençlerin görüş ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Bozkurt, eğitim, sosyal yaşam, gönüllülük faaliyetleri ve kişisel gelişim başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Programın ardından TÜGVA Darende Temsilcisi Yunus Emre Şimşek'e ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bozkurt, buluşmaya katılan gençlere eğitim hayatlarında ve gelecek yolculuklarında başarılar diledi. - MALATYA