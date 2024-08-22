Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu Türkiye'de 6 Kişide Tespit Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu Türkiye'de 6 Kişide Tespit Edildi

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu Türkiye\'de 6 Kişide Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığını, Türkiye'de 2010 yılından itibaren görüldüğünü ve 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

22.08.2024 20:09
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SAĞLIK Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığını, Türkiye'de 2010 yılından itibaren görüldüğünü ve 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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