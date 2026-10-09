Bayburt ADSM, 1 Temmuz-30 Eylül arasında 24 bin 124 hastaya poliklinik hizmeti verdi

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM), 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 24 bin 124 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Bu dönemde 12 bin 519 hasta MHRS üzerinden randevu alırken, 11 bin 525 hasta randevusuz ayaktan, bin 818 hasta ise nöbet kliniğinde muayene edildi.

Merkezde en fazla başvuru 19 bin 215 hastayla diğer kliniklere yapılırken, çocuk kliniğinde 2 bin 409, cerrahi kliniğinde bin 382, periodontoloji kliniğinde 659, protetik diş tedavisi kliniğinde 402, restoratif tedavi kliniğinde 341, endodonti kliniğinde 194 ve genel anestezi kliniğinde 57 muayene gerçekleşti.

Üç aylık dönemde 4 bin 742 diş çekimi, 4 bin 156 dolgu ve 2 bin 688 protez işlemi hastalara uygulandı. Ayrıca bin 318 kanal dolgu işlemi, 253 implant uygulaması ve 194 gömülü diş çekimi gerçekleştirildi.

ADSM'de 2 ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı, 1 periodontoloji uzmanı, 1 çocuk diş hekimliği uzmanı, 1 protetik diş tedavisi uzmanı ve 21 diş hekimi hizmet veriyor. Merkezde ayrıca 17.00-24.00 saatleri arasında MHRS üzerinden randevulu hizmet sunuluyor.