Bayburt'ta çocuklara mesai dışı poliklinik hizmeti - Son Dakika
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Bayburt'ta çocuklara mesai dışı poliklinik hizmeti

Bayburt\'ta çocuklara mesai dışı poliklinik hizmeti
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül Perşembe günü 17.00-21.00 saatleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baturalp Avcı tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek. Girişler acil hasta kabulden yapılacak.

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde, 3 Eylül Perşembe günü mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı tarafından yapılacak muayeneler, saat 17.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek.

Mesai dışı hizmetten yararlanmak isteyen hastaların poliklinik girişleri acil hasta kabul üzerinden yapılacak. Böylece çocuk hastalara mesai saatleri dışında da uzman hekim tarafından muayene hizmeti sunulacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bayburt'ta çocuklara mesai dışı poliklinik hizmeti - Son Dakika

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