Bayburt Hastanesinde Mayıs Ayında 38 Bin Hasta

Bayburt Devlet Hastanesinde 1-31 Mayıs tarihleri arasında 38 bin 882 hasta muayene edildi. Hastanede aynı dönemde 192 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 14 bin 775 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Hastane verilerine göre, mayıs ayında MHRS üzerinden randevulu 10 bin 304, MHRS dışı ayaktan 13 bin 803 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 38 bin 882'ye ulaştı.

1-31 Mayıs tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: Bin 106

Anestezi polikliniği: 146

Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 306

Cildiye polikliniği: 422

Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 85

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 116

Enfeksiyon hastalıkları: 381

Fizik tedavi polikliniği: Bin 218

Genel cerrahi polikliniği: Bin 257

Göğüs cerrahisi polikliniği: 122

Göğüs hastalıkları polikliniği: 770

Göz hastalıkları polikliniği: Bin 754

İç hastalıkları polikliniği: 3 bin 431

Kadın hastalıkları polikliniği: Bin 921

Kalp damar cerrahisi: 289

Kardiyoloji polikliniği: Bin 400

Kulak burun boğaz polikliniği: 520

Nöroloji polikliniği: Bin 363

Ortopedi polikliniği: 2 bin 441

Plastik cerrahi polikliniği: 166

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: 949

Sigara bırakma polikliniği: 1

Üroloji polikliniği: Bin 83

Acil servis: 14 bin 775

Hastanede aynı dönemde 192 ameliyat ve 68 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 48 endoskopi, 22 kolonoskopi, 3 bronkoskopi ve 71 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 22 oldu. - BAYBURT