Bayburt Hastanesinde Mayıs Ayında 38 Bin Hasta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt Hastanesinde Mayıs Ayında 38 Bin Hasta

Bayburt Hastanesinde Mayıs Ayında 38 Bin Hasta
01.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Devlet Hastanesi'nde Mayıs'ta 38 bin 882 hasta muayene edildi, 192 ameliyat yapıldı.

Bayburt Devlet Hastanesinde 1-31 Mayıs tarihleri arasında 38 bin 882 hasta muayene edildi. Hastanede aynı dönemde 192 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 14 bin 775 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Hastane verilerine göre, mayıs ayında MHRS üzerinden randevulu 10 bin 304, MHRS dışı ayaktan 13 bin 803 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 38 bin 882'ye ulaştı.

1-31 Mayıs tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: Bin 106

Anestezi polikliniği: 146

Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 306

Cildiye polikliniği: 422

Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 85

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 116

Enfeksiyon hastalıkları: 381

Fizik tedavi polikliniği: Bin 218

Genel cerrahi polikliniği: Bin 257

Göğüs cerrahisi polikliniği: 122

Göğüs hastalıkları polikliniği: 770

Göz hastalıkları polikliniği: Bin 754

İç hastalıkları polikliniği: 3 bin 431

Kadın hastalıkları polikliniği: Bin 921

Kalp damar cerrahisi: 289

Kardiyoloji polikliniği: Bin 400

Kulak burun boğaz polikliniği: 520

Nöroloji polikliniği: Bin 363

Ortopedi polikliniği: 2 bin 441

Plastik cerrahi polikliniği: 166

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: 949

Sigara bırakma polikliniği: 1

Üroloji polikliniği: Bin 83

Acil servis: 14 bin 775

Hastanede aynı dönemde 192 ameliyat ve 68 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 48 endoskopi, 22 kolonoskopi, 3 bronkoskopi ve 71 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 22 oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ameliyat, Bayburt, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt Hastanesinde Mayıs Ayında 38 Bin Hasta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:14:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt Hastanesinde Mayıs Ayında 38 Bin Hasta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.