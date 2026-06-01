Bayburt Hastanesinde Mayıs Ayında 38 Bin Hasta

Bayburt Devlet Hastanesinde 1-31 Mayıs tarihleri arasında 38 bin 882 hasta muayene edildi. Hastanede aynı dönemde 192 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 14 bin 775 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Hastane verilerine göre, mayıs ayında MHRS üzerinden randevulu 10 bin 304, MHRS dışı ayaktan 13 bin 803 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 38 bin 882'ye ulaştı.
1-31 Mayıs tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:
Uzman aile hekimliği: Bin 106
Anestezi polikliniği: 146
Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 306
Cildiye polikliniği: 422
Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 85
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 116
Enfeksiyon hastalıkları: 381
Fizik tedavi polikliniği: Bin 218
Genel cerrahi polikliniği: Bin 257
Göğüs cerrahisi polikliniği: 122
Göğüs hastalıkları polikliniği: 770
Göz hastalıkları polikliniği: Bin 754
İç hastalıkları polikliniği: 3 bin 431
Kadın hastalıkları polikliniği: Bin 921
Kalp damar cerrahisi: 289
Kardiyoloji polikliniği: Bin 400
Kulak burun boğaz polikliniği: 520
Nöroloji polikliniği: Bin 363
Ortopedi polikliniği: 2 bin 441
Plastik cerrahi polikliniği: 166
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: 949
Sigara bırakma polikliniği: 1
Üroloji polikliniği: Bin 83
Acil servis: 14 bin 775
Hastanede aynı dönemde 192 ameliyat ve 68 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 48 endoskopi, 22 kolonoskopi, 3 bronkoskopi ve 71 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 22 oldu. - BAYBURT
