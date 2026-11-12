Bayburt'ta 27 yaşındaki hastanın böbrek taşları tek seansta kapalı cerrahiyle kırıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta 27 yaşındaki hastanın böbrek taşları tek seansta kapalı cerrahiyle kırıldı

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Bayburt\'ta 27 yaşındaki hastanın böbrek taşları tek seansta kapalı cerrahiyle kırıldı
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Bayburt Devlet Hastanesinde 27 yaşındaki hastanın sağ böbreğindeki 2,5 santimetre ve 7 milimetrelik taşlar, tek seansta uygulanan kapalı cerrahiyle kırıldı. Sağ yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde 27 yaşındaki hastanın böbrek taşları, tek seansta uygulanan kapalı cerrahi operasyonla kırıldı.

Sağ yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde 2,5 santimetre ve 7 milimetre boyutlarında iki taş tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Niyazi Perolli tarafından Sağ RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) yöntemiyle yapılan operasyonda böbrekteki taşlar kırılarak temizlendi.

Operasyonu başarıyla tamamlanan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA
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