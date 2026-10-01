Bayburt\'ta aile hekimlerine anne sağlığı eğitimi Dr. Emrah Kopan tarafından verildi

Bayburt'ta aile hekimlerine anne sağlığı eğitimi Dr. Emrah Kopan tarafından verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimlerine gebelik, kadın ve anne sağlığı eğitimi düzenledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Emrah Kopan'ın verdiği eğitimde güncel tanı ve tedavi uygulamaları ele alındı, personelin mesleki gelişimi ve birinci basamak uyumu hedeflendi.
Bayburt'ta aile hekimlerine yönelik 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı' konulu eğitim düzenlendi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Emrah Kopan tarafından verilen eğitimde, aile hekimlerine gebelik, kadın ve anne sağlığı alanındaki güncel yaklaşımlar hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca tanı ve tedavi süreçlerinde güncel uygulamalar ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın ve anne sağlığına ilişkin konular ele alındı.
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın, sağlık personelinin mesleki gelişimine katkı sağlanması ve klinik süreçlerle birinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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