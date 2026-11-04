Bayburt'ta aile hekimlerine astım ve KOAH eğitimi Dr. Ülkü Ardıl tarafından verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta aile hekimlerine astım ve KOAH eğitimi Dr. Ülkü Ardıl tarafından verildi

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Bayburt\'ta aile hekimlerine astım ve KOAH eğitimi Dr. Ülkü Ardıl tarafından verildi
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Bayburt'ta aile hekimlerine yönelik astım ve KOAH yönetimi eğitimi düzenlendi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Ardıl'ın verdiği eğitimde hastalık belirtilerinin kontrolü, akciğer fonksiyonlarının korunması ve ilaç yan etkilerinin azaltılması anlatıldı.

Bayburt'ta aile hekimlerine yönelik astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) yönetimi eğitimi düzenlendi.

'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Birinci Basamakta Astım-KOAH Yönetimi' başlıklı eğitim, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Ardıl tarafından verildi. Sağlık Bakanlığının 'Koruyan Sağlık' ve 'Geliştiren Sağlık' yaklaşımı kapsamında gerçekleştirilen eğitime aile hekimleri katıldı.

Aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, hastalık belirtilerinin kontrol altına alınması, akciğer fonksiyonlarının korunması, hastaların günlük fiziksel aktivitelerini sürdürebilmesi ve tedavi sürecinde ilaçların yan etkilerinin en aza indirilmesi konularında bilgi verildi.

Kaynak: İHA
BayburtEğitimSağlıkAstımAstımKoahSon Dakika

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