Bayburt\'ta İl Sağlık Müdürlüğü stantta ruh sağlığı ve intiharı önlemeyi anlattı

Bayburt'ta İl Sağlık Müdürlüğü stantta ruh sağlığı ve intiharı önlemeyi anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü farkındalık çalışması yaptı. Sağlık çalışanları stantta vatandaşlara ruh sağlığının önemini, intiharı önleme ve destek kaynaklarını anlattı; Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerini tanıtıp broşür dağıttı.
Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında Bayburt'ta vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta ruh sağlığının önemi, intiharı önleme ve destek kaynakları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Çalışmada vatandaşlara intihar konusunda doğru bilinen yanlışlar aktarılırken, Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan hizmetler de anlatıldı.
Sağlık çalışanları, stantta vatandaşlarla birebir görüşerek ruh sağlığı ve ihtiyaç halinde alınabilecek destekler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmada ayrıca konuyla alakalı vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kaynak: İHA
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