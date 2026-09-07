Bayburt'ta kamu çalışanlarına sigara bırakma danışmanlığı verildi
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt'ta kamu kurumu çalışanlarına sigara bırakma danışmanlığı verildi. Dr. Aylin Duman Yıldırım, çalışanlara sigara bırakma polikliniklerinden ücretsiz danışmanlık ve ilaç desteği alabileceklerini hatırlattı.
Bayburt'ta 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında kamu kurumu çalışanlarına yönelik sigara bırakma danışmanlığı verildi. Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Aylin Duman Yıldırım tarafından gerçekleştirilen danışmanlık hizmetinde, sigarayı bırakmak isteyen çalışanlara izleyebilecekleri yol anlatıldı.
Danışmanlık kapsamında sigarayı bırakma sürecinde sağlık kuruluşlarından alınabilecek destekler aktarıldı. Çalışanlara, sigara bırakma polikliniklerine başvurarak ücretsiz danışmanlık ve ilaç desteğinden yararlanabilecekleri hatırlatıldı.
Çalışmada tütün kullanımının bırakılması konusunda bireysel danışmanlığın yanı sıra sağlıklı ve dumansız yaşamın önemi üzerinde duruldu. Kamu kurumu çalışanlarının sigarayı bırakma sürecinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları konusunda yönlendirme yapıldı
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