Bayburt'ta Nadir Bel Fıtığı Ameliyatı - Son Dakika
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Bayburt'ta Nadir Bel Fıtığı Ameliyatı

Bayburt\'ta Nadir Bel Fıtığı Ameliyatı
26.06.2026 08:24
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Hastada nadir bel fıtığı tespit edildi, başarılı ameliyat sonrası sağlığı iyiye gidiyor.

Bayburt Devlet Hastanesinde, belindeki fıtığın sinire baskı yapması nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan hasta ameliyat edildi.

Yapılan kontrollerde, hastada nadir görülen bir bel fıtığı türü tespit edildi. Ağrıya neden olan sinir sıkışması üzerine hasta, ameliyata alındı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aziz Kaan Erçandırlı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sinire baskı yapan fıtık dokusu temizlendi.

Ameliyatı başarılı geçen ve sağlık durumu iyi olan hastanın ilerleyen günlerde taburcu edilmesi planlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Nadir Bel Fıtığı Ameliyatı - Son Dakika

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