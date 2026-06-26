Bayburt\'ta Nadir Bel Fıtığı Ameliyatı

Bayburt Devlet Hastanesinde, belindeki fıtığın sinire baskı yapması nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan hasta ameliyat edildi.

Yapılan kontrollerde, hastada nadir görülen bir bel fıtığı türü tespit edildi. Ağrıya neden olan sinir sıkışması üzerine hasta, ameliyata alındı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aziz Kaan Erçandırlı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sinire baskı yapan fıtık dokusu temizlendi.

Ameliyatı başarılı geçen ve sağlık durumu iyi olan hastanın ilerleyen günlerde taburcu edilmesi planlanıyor. - BAYBURT