Bayburt\'ta Normal Doğum Eğitimi

Sağlık

Bayburt Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgi verildi.

Normal Doğum Eylem Planı tanıtım etkinlikleri kapsamında, "Eğitim Kurumda Sağlık Çalışanlarında Başlar" temalı program düzenlendi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, anne adayı personele psikolog, sosyal çalışmacı ve gebe okulu çalışanları tarafından eğitim verildi.

Anne ve bebek sağlığını korumanın önemi vurgulanan eğitimde, anne adaylarının normal doğum konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının sürece daha etkin katılımının sağlanması amaçlandı.

Eğitimi tamamlayan personele, katılım belgesi verildi.