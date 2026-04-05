Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı
Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı

05.04.2026 12:15
Aydıntepe'de büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama kampanyası 23 köy ve 4 mahallede tamamlandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 2026 yılı ilkbahar dönemi kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik yürütülen şap aşılama kampanyası 23 köy ile 4 mahallede tamamlandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları uygulandı, yenidoğan buzağıların küpelenmesi ile kayıt altına alınması işlemleri de gerçekleştirildi.

İlçe genelinde tamamlanan uygulamalarla hayvan sağlığının korunmasına, bulaşıcı hastalık riskinin azaltılmasına ve üreticilerin olası kayıplarının önüne geçilmesine katkı sağlandı. Çalışmalarla birlikte hayvan varlığının kayıt altına alınması ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi de hedeflendi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen kampanyanın, ilçede hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı ve kontrollü şekilde sürdürülmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Aydıntepe, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

