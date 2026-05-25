Bayramda Kalp Sağlığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Kalp Sağlığına Dikkat!

Bayramda Kalp Sağlığına Dikkat!
25.05.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Özdemir, bayramlarda aşırı beslenmenin kalp sağlığına etkilerini vurguladı.

Bayramların paylaşma ve bereketin simgesi olduğunu belirten Doç. Dr. Mahmut Özdemir, aşırı ve dengesiz beslenmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine değinerek, "Bayram sofralarında aşırı miktarda tüketilen yağlı kırmızı etler, şerbetli tatlılar ve tuzlu yiyecekler kalp üzerinde ciddi yük oluşturabilir. Özellikle hipertansiyon, koroner arter hastalığı, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekir" dedi.

Kurban Bayramı döneminde değişen beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Liv Hospital Gaziantep Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, özellikle bayram sofralarında artan kırmızı et, tatlı ve tuz tüketiminin kalp-damar hastaları açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özdemir, sağlıklı bir bayram geçirilmesi için kontrollü beslenme, düzenli hareket ve yeterli sıvı tüketiminin önemine vurgu yaptı.

"Kontrolsüz beslenme kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir"

Bayramların paylaşma ve bereketin simgesi olduğunu belirten Doç. Dr. Mahmut Özdemir, aşırı ve dengesiz beslenmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Özdemir, "Bayram sofralarında aşırı miktarda tüketilen yağlı kırmızı etler, şerbetli tatlılar ve tuzlu yiyecekler kalp üzerinde ciddi yük oluşturabilir. Özellikle hipertansiyon, koroner arter hastalığı, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekir" diye konuştu.

"Yeni kesilmiş et hemen tüketilmemeli"

Kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özdemir, etin en az 12-24 saat dinlendirilmesinin hem sindirim sistemi hem de genel sağlık açısından daha uygun olduğunu söyledi. Et tüketiminde porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, "Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Özellikle kuyruk yağı eklenerek hazırlanan kavurmalar ve aşırı yağlı et tüketimi kötü kolesterol seviyesini yükseltebilir. Bu durum kalp ve damar hastalıkları açısından risk oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"Şerbetli tatlılar ve fazla tuz risk oluşturabiliyor"

Bayram ziyaretlerinde sık tüketilen şerbetli tatlıların kan şekeri ve kilo kontrolünü olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Özdemir, daha hafif alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Özdemir, "Sütlü ve hafif tatlılar daha uygun tercihler olabilir. Ayrıca aşırı tuz tüketimi vücutta sıvı tutulmasına yol açarak kalbin yükünü artırabilir. Özellikle tansiyon ve kalp yetmezliği hastalarının bu konuda dikkatli olması gerekir" dedi.

"Bayramda hareket ihmal edilmemeli"

Uzun süre hareketsiz kalmanın dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyleyen Özdemir, bayram boyunca hafif tempolu yürüyüşlerin önemli olduğuna değindi. Doç. Dr. Özdemir, "Günde 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler hem kalp sağlığını destekler hem de sindirime yardımcı olur. Ayrıca sıcak havalarda yeterli su tüketimi de büyük önem taşır" açıklamasında bulundu.

"İlaç kullanımı aksatılmamalı"

Kalp ve tansiyon hastalarının bayram telaşı nedeniyle ilaçlarını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özdemir, düzenli ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Özdemir, Kurban Bayramı'nın sağlıklı ve huzurlu geçirilebilmesi için dengeli beslenme, kontrollü et tüketimi, düzenli hareket ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek tüm vatandaşların bayramını kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayramda Kalp Sağlığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
14:17
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:35:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bayramda Kalp Sağlığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.