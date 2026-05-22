Bayramda Sağlık Hizmetlerine Kesintisiz Erişim
Bayramda Sağlık Hizmetlerine Kesintisiz Erişim

22.05.2026 16:37
Şırnak Sağlık Müdürü, Cizre Devlet Hastanesi'nde bayram öncesi sağlık hizmetlerini denetledi.

Şırnak Sağlık Müdürü Opr. Dr. Murat Sili, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Murat Sili, bayram tatili dönemi boyunca vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ve en etkin şekilde ulaşabilmesi amacıyla saha denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda bölgenin en yoğun sağlık üslerinden biri olan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret eden Sili, hastane yönetimi ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında hastanenin mevcut genel durumu, acil servis yoğunluğu, poliklinik hizmetleri ve bayram süresince uygulanacak nöbet listeleri detaylıca ele alındı. Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde sunulacak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Opr. Dr. Murat Sili, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin en üst seviyede alındığını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

