Bayramda Sağlıklı Beslenme İçin Uzman Uyarıları

Uzmanından bayram sabahı sağlıklı ve dengeli beslenme uyarısı

KOCAELİ - Bayram sabahı vatandaşların sağlıklı ve dengeli beslenmesi konusunda uyarılarda bulunan diyetisyen Seval Taşkan, "Ramazan ayında azalan öğün sayımızı bir anda arttırmayalım. Yumurtalı, peynirli, yeşillikli dengeli kahvaltı ile güne başlayalım. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya bitter çikolata tercih edersek çok daha iyi olur" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların beslenme ve uykularında ciddi değişiklik yaşanırken, orucun bitmesiyle konunun uzmanı buna ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren diyetisyen Seval Taşkan, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda neler yapılması gerektiğini anlattı.

"Öğün sayısını bir anda arttırmayın"

Ramazan Bayramı'nda beslenme düzeninde ani değişikliklerin sindirim sistemini zorlayabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Taşkan, Ramazan boyunca azalan öğün sayısını bir anda artırmamak gerektiğini belirtti. Taşkan, güne hafif ve dengeli kahvaltıyla başlamanın sindirim sistemine yardımcı olacağını ifade ederek, "Yumurta, peynir ve yeşillik içeren bir kahvaltı günün geri kalanı için iyi bir başlangıç olur. Yanında yarım simit de tüketilebilir" diye konuştu.

Tatlı tüketimine dikkat

Bayramın vazgeçilmezi olan tatlılara dikkat çeken Taşkan, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya bitter çikolata tercih edilmesini önerdi. Diyetisyen Taşkan, "Tatlıyı yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra tüketmek kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Bol bol su içmeyi unutmayalım. Ödem yapmaması için kilo başına 30 ml su içmek iyi bir ölçü olabilir. Ayrıca, uyku düzenimizi toparlamak da önemli" diye konuştu.

"Sağlıklı rutinlere geri dönün"

Yoğurt ve kefir gibi probiyotiklerin sindirimi desteklediğini belirten Taşkan, uzun süre hareketsiz kalmak yerine hafif yürüyüşler yapmanın sindirimi kolaylaştıracağını vurguladı. Bayram süresince yapılan beslenme kaçamaklarının ardından dengeli bir beslenme düzenine dönmenin önemine değinen Taşkan, "Bayramda keyifli sofraların tadını çıkarırken sağlığımızı da göz ardı etmeyelim" açıklamasını yaptı.