Bebekler için En İyi Besin: Anne Sütü - Son Dakika
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Sağlık

Bebekler için En İyi Besin: Anne Sütü

Bebekler için En İyi Besin: Anne Sütü

Doç. Dr. Hekimoğlu, bebeklerin sık sık emzirilmesini ve anne sütünün önemini vurguladı.

03.05.2025 12:51
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Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, annelere bebeklerini sık sık emzirmelerini tavsiye etti.

Hekimoğlu, AA muhabirine, anne sütünün bebeğin ilk 6 ay tüm ihtiyaçlarını karşılayan en ideal besin maddesi olduğunu söyledi.

Anne sütünde bebeğin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan protein ve karbonhidrat gibi besin öğelerinin bulunduğunu belirten Hekimoğlu, "Doğumdan sonraki ilk günlerde anneden salınan süt 'kolostrum' adını verdiğimiz ilk süt olarak bilinmektedir. Bu sütün özelliği, bağışıklık maddelerini çok yoğun miktarda içeren bir süt olmasıdır. Bebek bundan ne kadar çok faydalanırsa o kadar bağışıklığı kuvvetli olacak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anne sütü alan bebeklerin ortakulak enfeksiyonu, zatürre, alerjik ve bağırsak hastalıklarına karşı daha dirençli olacağını vurgulayan Hekimoğlu, bebeklerin obezite ve diyabet gibi hastalıklara daha az yakalandığını, bu nedenle de bütün bebekler için en ideal besinin anne sütü olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Hekimoğlu, annelerin bebeklerini sık sık emzirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Anne sütünü artırmanın en iyi yolu bebeğin sık sık emmesi, annenin bol su içmesidir. Bebek ne kadar emerse, annenin o kadar çok sütü artacaktır. Bunlar süt artırıcı bizim önerdiğimiz yöntemlerdir." dedi.

Bebeklerin her ağladığında 15-20 dakika emzirilmesinin yeterli olacağını belirten Hekimoğlu, "Her emzirmede gelen ilk süt daha az yağ içeren ön süttür. Bebek emmeyi sürdürdükçe sütün yağ miktarı artarak son süt gelmektedir ve bu bebekler için çok değerli bir enerji kaynağıdır." diye konuştu.

Hekimoğlu, bebeği emzirmenin anneye faydalarını ise şöyle sıraladı:

"Anneler ne kadar çok emzirirlerse doğum sonrası rahimin toparlanması o kadar fazla olmaktadır. Doğum sırasında almış oldukları fazla kiloları emzirmeyle beraber hızla verebilirler. Emzirmenin, anneleri özellikle meme, yumurtalık ve rahim kanserlerine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır."

Düzenli beslenen bebeklerin ayda en az 500 gram alması gerektiğini ifade eden Hekimoğlu, altıncı aydan sonra ise ek gıdaya başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bebekler için En İyi Besin: Anne Sütü - Son Dakika

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