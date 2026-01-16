Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek

Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
16.01.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel hastanelerde bedava olması gereken otoparklar için yüzlerce lira ücret alınması tepkilere yol açarken, tüketici örgütleri fişiyle başvuran hastaların ve hasta yakınlarının Tüketici Hakem Heyeti'nden ücret iadesi alabileceğini belirtiyor.

Özel hastanelerde ücretsiz olması gerektiği belirtilen otoparkların ücretli işletilmesi, hasta ve hasta yakınlarının tepkisine neden oluyor. Şikayetlerde saatlik 300-400 TL'ye varan bedellerin istendiği, kısa süreli parklarda dahi yüksek ücret talep edildiği ve bazı durumlarda "vale" adı altında ödeme alındığı öne sürülüyor.

YÖNETMELİK TARTIŞMASI

Tüketici örgütleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliği kapsamında hastanelerin otopark ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğunu vurgularken, yönetmelikte hastaneler dahil birçok toplu kullanım alanında otopark ihtiyacının bina bünyesinde, parselinde veya mümkün değilse komşu parselde karşılanması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

FİŞ VERİLMİYOR, ISRAR EDİNCE DE...

Vatandaşlar, bazı hastanelerde fiş verilmediğini, ısrar edilince "vale hizmeti" ibaresiyle belge düzenlendiğini belirtiyor. Şikâyetlerde acil servise gelenlerden ve hastanede yatışı bulunan hasta yakınlarından da otopark ve vale ücreti alındığına dair ifadeler yer alıyor.

ÖZEL HASTANELERİN SAVUNMASI

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) ise ücretsiz alanların talebi karşılamadığını, yoğun saatlerde yer bulunamadığını ve bu nedenle dışarıdan alan kiralanıp işletmecilere verildiğini savunduğu; yatan hastalar için ücretsiz kart uygulaması olduğunu belirttiği aktarıldı.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ: İADE YOLU AÇIK

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da hastanelerin belirli sayıda otopark alanı bulundurmasının zorunlu olduğunu, bu alanların üçüncü kişilere kiralanarak ücretli hale getirilmesinin mevzuata aykırı olduğunu savundu. Ağaoğlu, otopark/vale için ödeme yapanların fiş ve sağlık hizmeti aldıklarını gösteren belgelerle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini, ücret iadesinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Sağlık, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ibrahim yeter ibrahim yeter:
    Hasta yada yakınlarınzaten müşgül durumdalar, hastalık vs. Tüketici hakem heyetine başvuru yaptıracağınıza bu uygulama madem yasal değil kesin hastanelere cezayı yapmasınlar. Ama yemez tabiki değil mi ? Her şeyde olduğu gibi eziyeti vatandaşın üstüne yıkın siz işinizi yapmayın !!! 18 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Millet can derdinde bunlar tüketici heyetine başvuru alma derdinde, parasını öderim zamanı satın alırım daha iyi. Yasaklamaya gücü yetmiyor, millete yıkıyor. Sisteme bak ! 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Ankara Batıkrnt Medilalpark'ta da vale ücreti altında 200 TL isiyortlar.. Insanlar hasta yetiştirmk için bu parayı mecburen vermek zorunda kalıyor. Bu insanların zor durumundan ekstra fayda sağlamaktır... Bu durum zaten hastanenin genel zihniyetini de baştan ortaya koyuyor.... 5 0 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    hükümet yokki başı boş kalmış garibim insanlar hükümet koltuk peşinde bugün hangi millet vekilini partiye dahil ederiz derinde 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Sözün bittiği yerdeyiz Rabbim milletin yâr ve yardımcımız olsun inşallah ?? iyi günlerde değiliz 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:48:54. #7.11#
SON DAKİKA: Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.